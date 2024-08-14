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14 августа 2024 года 12:10

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Ростелекома

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Ростелекома" и всего телекоммуникационного сектора на российском фондовом рынке, сообщается в материале аналитиков.

"Провайдер телекоммуникационных услуг опубликовал финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Динамика темпов роста выручки квартал к кварталу осталась без изменений. Основными драйверами роста были сегменты мобильной связи, цифровые сервисы и видеосервисы. Несмотря на увеличение расходов на персонал, компания по итогам второго квартала показала рост рентабельности по OIBDA до 40,6%. Положительная динамика преимущественно обусловлена уменьшением убытков от обесценивания финансовых активов", - отмечают эксперты.

"Ростелеком" продолжает инвестиции в существующие и новые направления, расширяя продуктовую линейку, что должно обеспечить рост бизнеса в дальнейшем, указывает аналитики "Т-Инвестиций". Компания сохраняет комфортный уровень долговой нагрузки, но ее расходы находятся под давлением из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

Также эмитент планирует IPO своей дочерней компании РТК-ЦОД, которая развивает облачные сервисы и бизнес дата-центров. Учитывая потенциал этого сегмента рынка, будущее размещение может положительно сказаться на акциях "Ростелекома", считают эксперты брокера.

Во вторник совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года - 6,06 рубля на бумагу (на 11% больше, чем в прошлом году). Однако в условиях высоких процентных ставок, дивидендная доходность на уровне 7% не очень привлекательна для инвесторов, отмечают аналитики "Т-Инвестиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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