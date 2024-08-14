Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Ростелекома на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Ростелеком" опубликовал отчетность за 2К24. Выручка увеличилась на 9% г/г до 179 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 15% г/г до 73 млрд руб. Рентабельность по OIBDA достигла 40,6%, что на 2,2 п. п. выше уровня 2К23. Компания продемонстрировала позитивные результаты. Рост выручки остался на уровне предыдущего квартала, рентабельность в годовом сопоставлении увеличилась. Подтверждены планы по IPO дочерней компании "РТК-ЦОД", которое может стать ключевым фактором роста акций в ближайшее время. Мы сохраняем рейтинг "покупать" по обыкновенным и привилегированным акциям "Ростелекома", - пишет эксперт банка.

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