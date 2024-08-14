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14 августа 2024 года 10:46
Инвесторам стоит обратить внимание на "замещающие" бонды Альфа-банка ЗО-02 и РЖД ЗО26-2-Р - "Финам"
Инвесторам стоит обратить внимание на "замещающие" облигации Альфа-банка серии ЗО-02 и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии ЗО26-2-Р - наиболее интересные бумаги сегмента, считает руководитель направления анализа долговых рынков "Финама" Алексей Ковалев. "Замещающий" облигационный сегмент не исчерпывается только выпусками, номинированными в иностранных валютах. На фоне высоких рублевых ставок мы решили выделить самые интересные рублевые "замещающие" облигации. Их особенность - сравнительно высокий номинал (100 тыс. рублей), который равен минимальному лоту на Московской бирже. Результатом этого является в целом невысокая биржевая ликвидность сегмента, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - Среди относительно ликвидных мы выделяем выпуски Альфа-банка ЗО-02 и РЖД ЗО26-2-Р". "Их эмитентами являются крупнейшие российские компании, чье кредитное качество находится на соответствующем высоком уровне. Выпуск Альфа-банка с погашением в августе 2025 года предлагает одну из самых высоких доходностей в рублевом облигационном сегменте среди однолетних бумаг с кредитными рейтингами, близких к наивысшим, - указывает Ковалев. - Что касается облигации РЖД, то она позволяет зафиксировать доходность более 19% на два года (выпуск погашается в сентябре 2026 года), что выглядит весьма конкурентоспособно на фоне ставок по депозитам такой же срочности. Нам представляется интересным уровень премий к безрисковому активу (более 200 базисных пунктов), который можно зафиксировать по указанным бумагам". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЕВРОБОНДЫ/ОБЛИГАЦИИ-ЗАМЕЩЕНИЕ/АНАЛИТИКА
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