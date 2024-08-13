Вероятный торговый диапазон для рубля на ближайшие дни - 12,5-13,1 руб. за юань - Freedom Finance Global

Вероятный торговый диапазон для рубля на ближайшие дни составляет 12,5-13,1 руб. за юань и 89-93 руб. за доллар, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Биржевой курс юаня к рублю во вторник впервые с 22 июля превысил знаковую отметку в 12 руб., - констатирует эксперт. - На внебиржевом рынке доллар США продолжает дорожать, и, вопреки всем прогнозам, добрался и превысил отметку в 91 руб., а курс евро превысил 100 руб. На курс рубля негативно давит геополитическая обстановка. Однако есть и другие факторы, которые, в частности, негативно повлияли на курс рубля по отношению к юаню. Из-за возникших сложностей с проведением российскими импортёрами платежей в Китай через китайские банки. Частичный выкуп акций у нерезидентов из дружественных стран, завершившийся 13 августа, может привести к тому, что поступившие за выкуп рубли будут обмениваться на валюту и вывозиться из России. И это событие стало дополнительным драйвером роста курса доллара, евро и юаня по отношению к рублю".

Пока аналитику неясно, будут ли Минфин или ЦБ РФ принимать меры по поддержке рубля. "Скорее всего, не будут, так как ослабление рубля выгодно экспортёрам и бюджету, - полагает Мильчакова. - Однако завершение процесса вывода нерезидентами полученных в ходе выкупа средств из России (мы ожидаем, что эта процедура может закончиться в третьей декаде августа) и начало налогового периода могут способствовать прекращению падения рубля. Мы ожидаем, что в ближайшие дни доллар может колебаться в рамках 89-93 руб., евро - в коридоре 98-102 руб., юань - в коридоре 12,5-13,1 руб.".

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