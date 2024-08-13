S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5300-5410п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 5300-5410 пунктов, прогнозирует заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Во вторник складывается позитивный баланс рисков. Ориентируемся на диапазон 5300-5410 пунктов по индексу S&P 500, что соответствует диапазону от -0,7 до +1,2% от уровня закрытия в понедельник. &P 500 все еще находится в коррекционной фазе, а RSI указывает на небольшое преимущество "медведей". Рекомендуем сохранять осторожность из-за уязвимости бенчмарка при торговле ниже 20-дневной скользящей средней. Зона 5390-5410 пунктов способна оказать сильное сопротивление. Поддержки располагаются на отметках 5300 и 5250 пунктов", - отмечает эксперт.

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