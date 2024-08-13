Рост общемирового спроса на нефть поддержит акции нефтяников - "Газпромбанк Инвестиции"

Рост общемирового спроса на нефть поддержит акции нефтяников, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"В новом отчете от 12 августа ОПЕК снизила свой прогноз увеличения мирового спроса на нефть, - указывают эксперты. - Организация ожидает, что мировое потребление нефти в 2024 году увеличится на 2,11 млн б/с и составит 104,32 млн б/с. В предыдущем обзоре ОПЕК ожидала рост потребления в 2024 году на 2,25 млн б/с. Таким образом, прогноз роста потребления в 2024 году снижен на 135 тыс. б/с. Прогноз роста потребления в 2025 году снижен на 60 тыс. б/с - с 1,85 млн б/с до 1,78 млн б/с. Увеличение общемирового спроса может поддержать нефтяные котировки и, следовательно, финансовые результаты нефтяных компаний".

Среди российских эмитентов нефтегазового сектора фаворитом аналитиков сервиса остаются акции "ЛУКОЙЛа", сохраняющие инвестиционную привлекательность для долгосрочного инвестора.

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