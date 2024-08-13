"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Аэрофлота" на фоне неопределенности со сроками поставок российских самолетов и роста регуляторного давления на сектор авиаперевозок, говорится в комментарии аналитиков.

"Аэрофлот" представил сильные операционные результаты за июль, который традиционно является для сектора авиаперелетов самым активным месяцем в году, - пишут эксперты. - При этом темпы роста пассажиропотока ожидаемо продолжили снижаться на фоне постепенно ухода эффекта низкой базы из операционных показателей прошлого года. Ключевым направлением роста остаются международные перевозки, по которым компания нарастила пассажиропоток на 27,4% год к году. Показатель занятости кресел также находится на крайне высоком уровне в 92,5% даже по меркам высокого сезона отпусков, что свидетельствует об устойчивом спросе на авиаперевозки со стороны населения за счет активного роста потребительских доходов".

В то же время, из негативных внешних факторов для компании аналитики выделяют усиление регуляторного давления на отрасль авиатранспорта. В июле "Аэрофлот" объявил об уточнении ценовой политики по запросу ФАС до конца августа. Также есть предложения от депутатов Государственной Думы по ограничению максимального тарифа на авиаперевозки.

Стратеги "Т-Инвестиций" сохраняют нейтральный взгляд на бумаги "Аэрофлота" на фоне неопределенности со сроками поставок российских самолетов и роста регуляторного давления на сектор авиаперевозок.

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