Сильный внутренний спрос пока не позволяет экономике выйти из состояния перегрева - Райффайзенбанк

Сильный внутренний спрос пока не позволяет экономике выйти из состояния перегрева, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"Росстат в конце прошлой недели раскрыл предварительную оценку ВВП за 2К24 - +4,0% г/г (после +5,4% г/г в 1К24). По нашим оценкам, квартальный рост ВВП с исключением сезонности составил 0,3% кв/кв, - пишут эксперты банка. - Этот результат меньше, чем в предыдущие кварталы (~1% кв/кв), но по-прежнему остается в положительной области. Мы полагаем, что перегрев экономики все же будет постепенно сходить на нет. Со стороны предложения сдерживающую роль выполняет высокая загрузка трудовых ресурсов и производственных мощностей. Тем не менее, до тех пор, пока спрос остается перегретым, в том числе за счет поддержки бюджетного стимула, экономика может демонстрировать уверенные результаты".

Среди факторов, охлаждающих спрос, по мнению аналитиков, наиболее значимым является жесткая монетарная политика ЦБ - с учетом лагов, именно во 2П этого года может в полной мере проявиться влияние масштабного цикла повышения ключевой ставки конца 2023 года. Так, ЦБ отмечает, что оперативные индикаторы указывают на признаки замедления активности в июне-июле. Сохранение этого тренда также важно в контексте снижения инфляционного давления, формируемого сильным спросом, указывают в Райффайзенбанке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.