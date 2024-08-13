"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7140 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7140 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,72%, стоп-приказ: 6060 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения цена подошла к важному уровню поддержки, - указывают аналитики. - При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 6060 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,78".

Эксперты отмечают, что дивидендная политика "Лукойла" основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев. На текущий момент, по оценке "Финама", компания обладает высокой форвардной дивдоходностью (около 17-8%).

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