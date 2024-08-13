"Финам" повысил рейтинг акций Whoosh до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Whoosh с "продавать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне 250 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Почти за два месяца акции оператора кикшеринга упали в стоимости на 23% и достигли справедливой стоимости. Для расчета целевой цены мы использовали метод дисконтированных денежных потоков", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Whoosh - оператор одноименного сервиса микромобильности. Whoosh предоставляет услуги аренды электросамокатов и электровелосипедов в России, Белоруссии, Казахстане и в ряде других стран.

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