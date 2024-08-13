Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций ТМК

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Трубной металлургической компании" (ТМК), исходя из долгосрочной устойчивости фундаментального спроса на ее продукцию и дальнейшего развития внутреннего рынка, говорится в материале начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Елизаветы Дегтяревой.

"Мы нейтрально/негативно оцениваем результаты эмитента за 1П24 по МСФО. Тем не менее, пообщавшись с компанией, видим ряд факторов, которые позволят ожидать, что по итогам 2024 года "ТМК" сможет восстановить свои финансовые показатели и, в частности, вернуть рентабельность по EBITDA на исторический уровень - 20-22%. Подтверждаем рекомендацию "выше рынка", исходя из долгосрочной устойчивости фундаментального спроса на ее продукцию и дальнейшего развития внутреннего рынка", - пишут эксперты.

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