Акции ТМК остаются привлекательными для долгосрочных покупок - инвестбанк "Синара"

Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) по-прежнему сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, говорится в материале старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Дмитрия Смолина.

"Эмитент опубликовал ожидаемо слабые результаты за 1П24 по МСФО, которые в целом оказались на уровне наших прогнозов. Из важного стоит отметить, что "ТМК" в январе 2024 года консолидировала сегмент труб большого диаметра, который был выделен из группы в 2022 году. Это привело к росту чистого долга на 19% г/г (до 300 млрд руб.), а его отношение к EBITDA составило на конец периода 3,1 против 1,9 на конец 2023 года, - указывает эксперт. - Слабые результаты, вероятно, не позволят (к некоторому разочарованию инвесторов) выплатить дивиденды за отчетный период. Менеджмент ожидает улучшения финансовых показателей во 2П24, так как эмитент рассчитывает переложить рост себестоимости производства бесшовных труб на основных потребителей, а также сократить долговую нагрузку. На долгосрочном горизонте мы по-прежнему считаем привлекательными акции "ТМК", которые торгуются с дисконтами к оценкам российских производителей стали".

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