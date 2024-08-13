Инвестбанк "Синара" сохраняет нейтральную оценку акций АЛРОСА

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "АЛРОСА" из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке алмазов, сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Эмитент отчитался в понедельник о результатах за 1П24 по МСФО, оказавшихся несколько лучше наших ожиданий и консенсус-прогноза. Из-за падения цен на алмазы выручка снизилась на 6% г/г (до 179 млрд руб.). Показатель EBITDA ввиду роста себестоимости скорректировался на 23% г/г (до 64 млрд руб.) - на 3% и 8% выше нашей и среднерыночной оценки соответственно. Чистая прибыль сократилась на 34% г/г (до 37 млрд руб.) (+7% и +11%). Благодаря реализации нераспроданных запасов свободный денежный поток почти удвоился в годовом сопоставлении, составив 38 млрд руб. (+15% и +23%), - указывает эксперт. - Хороший денежный поток и почти нулевой чистый долг позволят, по нашему мнению, несмотря на некоторое снижение прибыли в 1П24, выплатить за этот период дивиденды, которые совет директоров, скорее всего, объявит до конца августа. Исходя из выплаты 50% чистой прибыли, размер дивидендов оцениваем в 2,5 руб. на акцию (дивидендная доходность - 4,1%). Сохраняем нейтральную оценку акций "АЛРОСА" из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке алмазов".

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