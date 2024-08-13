Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ежемесячный отчет МЭА;

- индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за август;

- индекс цен производителей США за июль;

- квартальные результаты Home Depot Inc.;

- советы директоров "Татнефти" и "Черкизово" по дивидендам за 1П24.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.