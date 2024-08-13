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13 августа 2024 года 10:03
Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 2800-2900п во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит двигаться в диапазоне 2800-2900 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. Рост цен на нефть должен способствовать сохранению спроса на бумаги нефтегазовых компаний. Для индекса первым важным рубежом выступает отметка 2900 пунктов. До этого момента говорить о восстановлении рынка преждевременно", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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