Рубль может вернуться в диапазоны 84-89 руб./$1 и 90-95 руб./EUR1 к концу лета - БКС Экспресс

Курсы валютных пар доллар/рубль и евро/рубль могут вернуться в рамки боковых коридоров 84-89 руб./$1 и 90-95 руб./EUR1 к концу текущего лета, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль открыл торговую неделю со снижения. В биржевом юане все было относительно спокойно, и привычный боковик CNY/RUB в границах 11,5-12 сохранился. А вот для доллара и евро выдался очень волатильный день, внебиржевые курсы от ЦБ "взлетели" на 2,2% и 1,6%, к 89,95 руб./$1 и 96,68 руб./EUR1 соответственно. Когда какой-то актив растет в цене, значит, баланс спроса и предложения смещается в пользу покупателей. Скорее всего, на внебиржевом рынке ощущается острый дефицит предложения "токсичных" валют - ликвидности не достает и спрос не может быть удовлетворен без значительного изменения курса. На биржевом рынке такого дисбаланса нет на фоне пониженного спроса на валюту под импорт за счет высоких ставок ЦБ, проблем с расчетами, а также повышенного предложения юаня в рамках реализации бюджетного механизма на август: продажи ЦБ возросли в два раза, - пишет эксперт в материале. - Тем не менее ситуация в долларе и евро может носить временный характер, к концу лета их курсы вернутся в рамки боковиков - 84-89 руб./$1 и 90-95 руб./EUR1. По биржевому юаню потрясений не ожидается и далее".

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