"Газпромбанк Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку бумаг Fix Price

"Газпромбанк Инвестиции" в настоящее время сохраняют нейтральную оценку депозитарных расписок (GDR) Fix Price, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Эмитент представил операционные и финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года. Компания продолжает расширять свою розничную и оптовую сеть, несмотря на продолжающееся снижение рентабельности деятельности на фоне негативного макроэкономического фона для нее, в рамках которого потребители не готовы увеличивать свои траты на недорогие товары, а также на фоне роста расходов на персонал, - пишут эксперты. - В перспективе, по мере снижения процентных ставок, потребители могут увеличить свои расходы на товары не первостепенного потребления, что может оказать положительное влияние на финансовые результаты Fix Price с учетом того, что компания активно занимается открытие новых магазинов".

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