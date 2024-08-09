"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baxter International с прогнозной стоимостью на уровне $45 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за второй квартал 2024 года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции Baxter за последний месяц окрепли в цене на 9% во многом за счет эффекта отчетности компании за второй квартал 2024 года. Квартальные финансовые результаты компании оказались лучше ожиданий, кроме того, эмитент повысил прогнозы на текущий год, а комментарии топ-менеджмента прозвучали весьма конструктивно. При этом бумага все еще торгуется с крупным дисконтом, 30% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)", - указывает эксперт.

Baxter International выплачивает дивиденды двадцать года подряд, в том числе семь лет кряду повышает их. Ожидаемая дивидендная доходность Baxter (2024Е) - достаточно высока по меркам отрасли, отмечает Саидова, и составляет 3,2%.

К рискам для компании, по мнению аналитика, можно отнести дальнейший рост издержек на фоне сохраняющегося инфляционного давления в США.

Baxter International - американская компания сектора здравоохранения, поставщик медицинского оборудования и расходных материалов для больниц.

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