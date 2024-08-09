"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Распадской"

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций ПАО "Распадская" с прогнозной стоимостью на уровне 234 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

"Эмитент представил слабые операционные и финансовые результаты за 1П24. Снижение продаж угольной продукции и мировых цен на коксующийся уголь обусловили ощутимое падение выручки и EBITDA. Свободный денежный поток "Распадской" два полугодия подряд остается в отрицательной зоне. В то же время компания не имеет долга, а совокупный размер денежной подушки достиг 53 руб. на акцию. Однако мы считаем, что компания продолжит откладывать решение о выплате дивидендов до изменения ситуации с материнским Evraz, находящимся под санкциями", - пишет эксперт.

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