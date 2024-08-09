Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Fix Price

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для депозитарных расписок Fix Price, сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова.

"Финансовые результаты эмитента за 2К24 по МСФО несколько лучше, чем кварталом ранее, в плане динамики выручки и LfL-продаж. Прибыльность снизилась по сравнению со 2К23 из-за увеличения общих, коммерческих и административных расходов. Вместе с тем отмечаем, что по меркам сегмента рентабельность Fix Price высока, а финансовое положение очень устойчиво. В целом мы рассматриваем результаты как нейтральные и подтверждаем рейтинг "покупать" по бумагам компании", - указывает эксперт.

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