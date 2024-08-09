SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг ФосАгро

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "держать" для депозитарных расписок "ФосАгро" в связи с ограниченным потенциалом роста их котировок, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания отчиталась за второй квартал 2024 года. Ее финансовые показатели выше наших прогнозов в среднем на 2%. Квартал к кварталу выручка и скорректированная EBITDA прибавили по 3% из-за роста цен на фосфорные и комплексные удобрения. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 11% из-за роста налога на прибыль. Свободный денежный поток увеличился до 24,8 млрд руб. с 1,8 млрд руб. в первом квартале - высвободился оборотный капитал", - констатируют эксперты.

Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал дивиденды - 117 рублей на акцию. Это 61% свободного денежного потока и 2,1% дивдоходности.

"Результаты эмитентам нам нравятся, но сохраняем оценку "держать". Все дело в ограниченном потенциале роста котировок. Так, прогнозный коэффициент EV/EBITDA на текущий год - 6,1. Это выше среднего показателя в 5,3 за предыдущие пять лет", - указывают аналитики инвестбанка в материале.

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