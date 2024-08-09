Рынок акций РФ на следующей неделе, скорее всего, останется под давлением - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок на следующей неделе, скорее всего, останется под основным нисходящим давлением с рисками обновления годовых минимумов по индексам Мосбиржи и РТС и движения к следующим поддержкам 2765 пунктов и 1010 пунктов соответственно, прогнозирует аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Ближайшие важные краткосрочные сопротивления расположены на 2950 пунктах и 1070 пунктах (средние полосы Боллинджера дневных графиков), отмечает эксперт.

"У инвесторов все еще нет веских поводов для покупок, хотя перед началом сезона промежуточных дивидендов за 2024 год может наблюдаться интерес к отдельным акциям. В остальном риски удержания жесткой монетарной политики в стране сохраняются (и могут подтвердиться инфляционными данными РФ за июль конца этой недели), а к экономическим факторам может добавиться напряженность в Курской области, которая, вероятно, будет в большей степени влиять на рыночные настроения в случае расширения зоны конфликта и соответствующих экономических и политических последствиях, - пишет Кожухова в аналитическом материале. - В остальном участники будут ждать новостей с советов директоров "Ростелекома", "Татнефти" и "Черкизово" по дивидендам, которые в случае объявления о выплатах могут добавить привлекательности акциям. "Аэрофлот" представит операционные результаты за июль, а "Ростелеком", X5 Retail Group, Совкомбанк и "Софтлайн" - финансовые результаты за 1П24 по МСФО. На макроэкономическом "фронте" ожидаются данные по торговому балансу России за июнь".

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