"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок Fix Price с прогнозной стоимостью на уровне 437 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина.

"Ритейлер представил операционные и финансовые результаты за 2К24. Цифры оказались лучше консенсуса и сильно превзошли прогнозы на уровне EBITDA. По итогам периода, как мы и ожидали, наблюдалось ускорение роста продаж и улучшение динамики LFL на фоне постепенного восстановления спроса на непродовольственный ассортимент, - пишет эксперт. - Компании также удалось улучшить валовую маржу по сравнению с предыдущим кварталом и 2К23. Это улучшение (в свою очередь) частично компенсировало негативный эффект от роста расходов на персонал и обеспечило более высокую EBITDA".

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