Причин для покупки акций ВК по-прежнему нет - "Т-Инвестиции"

Аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций "ВК" и не советуют их к покупке в настоящее время, сообщается в обзоре.

"Эмитент опубликовал результаты за 1П24. Выручка показала рост на 23%, преимущественно благодаря росту онлайн-рекламы и несмотря на эффект высокой базы прошлого года на фоне ухода иностранных игроков. Однако зарабатывать на этом по-прежнему не удается: рентабельность по EBITDA составила минус 1% за полугодие на фоне продолжающихся инвестиций в технологическое и продуктовое развитие. По словам представителей компании, такие инвестиции должны обеспечить операционную эффективность и устойчивость бизнеса в будущем", - отмечают эксперты.

По мнению аналитиков "Т-Инвестиций", неопределенность срока возврата инвестиций все еще остается весьма высокой.

Ключевой для ВК сегмент "Социальные платформы и медиаконтент" показал рост выручки на 22,9% г/г. "В дальнейшем мы ожидаем, что дополнительным катализатором роста может стать замедление скорости YouTube и приток большего количества новых пользователей на площадки компании. Однако рентабельность сегмента по EBITDA в отчетном периоде составила всего 10,4%, что является довольно слабым показателем", - указывают эксперты в материале.

Сегменты образования и технологий для бизнеса продолжают показывать хорошую динамику выручки, констатируют аналитики "Т-Инвестиций". При этом по рентабельности образовательный сегмент продемонстрировал околонулевое значение, а технологии для бизнеса принесли всего 709 млн рублей EBITDA, показав ухудшение по сравнению со вторым полугодием 2023 года.

"Компания развивается, и ей на руку ограничения, с которыми столкнулись иностранные конкуренты. Однако зарабатывать на этом по-прежнему не удается. У "ВК" большая долговая нагрузка на фоне высокой ключевой ставки. При этом компания не дала комментариев по поводу денежных поступлений за продажу доли Prosus два года назад, а также получения только части суммы за продажу MYGames. Мы сохраняем осторожный взгляд на бумаги компании и не советуем их покупать", - заключают эксперты.

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