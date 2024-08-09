Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 2800-2850п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2800-2850 пунктов в течение торговой сессии пятницы, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ждем в пятницу сдержанной динамики. "Лучше рынка" могут быть акции Сбербанка", - отмечает эксперт в комментарии.

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