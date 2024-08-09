"Финам" подтверждает рейтинг "покупать для бумаг Fix Price

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать для депозитарных расписок (GDR) Fix Price с прогнозной стоимостью на уровне 316,7 рубля за штуку, сообщается материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Вышедший отчет эмитента за второй квартал показал ускорение роста выручки и положительную динамику EBITDA, хотя маржинальность и остается под давлением как из-за роста расходов на персонал, так и из-за разовых факторов. При этом компания оценивается всего в 3,6 EV/EBITDA 2024E и на фоне завершения редомициляции в Казахстан имеет перспективы возвратиться к выплате дивидендов с потенциальной доходностью 12,2%, - указывает эксперт. - Для расчета целевой цены расписок мы использовали оценку по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA 2024E и 2025E гг. относительно международных аналогов. После снижения стоимости бумаги Fix Price стала оцениваться всего в 3,6 EV/EBITDA 2024E и 7,0 P/E 2024E. При этом для учета страновых рисков и неопределенности относительно редомициляции мы использовали дисконт 50%".

Рисками для Fix Price, по мнению Кауфмана, являются возможность дальнейшей слабой динамики LFL-показателей, неопределенность относительно сроков возобновления дивидендов и рост конкуренции со стороны жестких дискаунтеров и маркетплейсов.

Fix Price - лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен. На данный момент компания имеет 6722 магазина в РФ и ближайшем зарубежье.

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