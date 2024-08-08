"Финам" повысил рейтинг акций Caterpillar до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Caterpillar Inc. с "продавать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне $313,5 за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Отчет за 2К24 показал рост скорр. EPS на 8% г/г, до $5,99, это лучше ожидаемых $ 5,54, отчасти за счет байбэка. Отчетная прибыль акционеров снизилась на -8% г/г, до $2681 млн, выручка уменьшилась на -4% г/г, до $16689 млн. (консенсус $ 16,68 млрд), - отмечает эксперт Наталия Малых. - В ходе коррекции акции реализовали идею шорта от начала апреля, достигли цели и принесли 14% доходности. Поводом к снижению стала рыночная коррекция, но влияние оказывает и замедление динамики доходов, из-за чего акциям пока сложно "переписать" исторический максимум. Мы пока не видим причин для существенной переоценки акций вверх".

Caterpillar - ведущий мировой производитель техники и оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, железнодорожной и промышленной отраслей.

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