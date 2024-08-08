Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций ФосАгро на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "ФосАгро" на уровне "держать" на фоне результатов компании за 2К24, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Представленные результаты "ФосАгро" за 2К24 по МСФО практически совпали с рыночными и нашими расчетами, - указывает эксперт. - Выручка выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 3% до 122 млрд руб., EBITDA - на те же 3% до 39 млрд руб., что предполагает рентабельность по данному показателю на уровне 32% , как и кварталом ранее. Вместе с тем чистая прибыль уменьшилась на 11% к/к до 19 млрд руб. из-за бoльших расходов на уплату налогов. На конец отчетного квартала отношение чистого долга к EBITDA составило 1,3".

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2К24 в размере 117 руб. на акцию (аналитики инвестбанка "Синара" оценивали их в 106 руб.), доходность по текущим котировкам - 2,1%, коэффициент выплаты - 61% от FCF.

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