"Финам" сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "держать" с целевой ценой $74,5 за бумагу, что предполагает потенциал роста 1,0% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции Boston Scientific за последние 12 месяцев принесли доходность в размере 45% - со значительным отрывом от рынка и сектора. - указывает аналитик Зарина Саидова. - По итогам второго квартала компания отчиталась лучше ожиданий, при этом оптимизм игроков в отношении обозримых перспектив бизнеса Boston Scientific, на наш взгляд, уже заложен в состоявшееся ралли - цена близка к справедливой, дисконт составляет всего 1% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S и P/S (NTM)".

Boston Scientific - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов, создана в 1979 году как поставщик катетеров для операций.

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