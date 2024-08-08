"Финам" повысил рейтинг акций Магнита до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "Магнита" с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне 8550 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 56% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции ритейлера, достигнув многолетнего максимума в середине мая, перешли к снижению после того, как СД компании рекомендовал выплатить 412 руб. дивидендов вместо 900 руб., на которые рассчитывал рынок, - отмечает аналитик Игнат Иванов. - С начала года котировки опустились на 22%, достигнув интересных уровней для входа в покупку. На фоне общерыночной коррекции есть риск углубления снижения. Диапазон поддержки 5200-5400 руб.".

Эксперт подчеркивает, что "Магнит" как представитель продуктового ритейла относится к защитному бизнесу, так как спрос на товары первичного потребления наименее подвержен экономическим колебаниям. "Пока инфляция остается высокой, а доходы населения растут более быстрыми темпами, "Магнит" будет выигрывать от увеличивающегося трафика и чек, - полагает Иванов. - Поддерживать долгосрочную покупательскую способность населения помогают стабильные государственные расходы на социальную политику".

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