"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Распадской" с целевой ценой 234 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"9 августа "Распадская" представит финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2024 года. Согласно нашей оценке, выручка компании сократится на 24,9% г/г, до $921 млн, на фоне более низких цен на коксующийся уголь. EBITDA снизится более чем в 2 раза г/г, до $199 млн, с рентабельностью 21,6% против 35,2% годом ранее. Также мы не ожидаем объявления дивидендов по итогам 1-го полугодия 2024 года и подтверждаем рекомендацию "продавать" для бумаг "Распадской" с целевой ценой 234 руб.", - пишет эксперт.

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