"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Башнефти с целью 1845 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Башнефти" с целью 1845 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,5%, стоп-приказ: 1490 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

В последние месяцы из-за ужесточения ДКП, роста налогов и умеренного укрепления рубля акции большинства нефтяников потеряли более 15%. На взгляд аналитиков, после коррекции почти все компании сектора стали выглядеть привлекательно для покупок. В последние месяцы дисконт на сорт Urals сокращался, поэтому даже с учетом укрепления национальной валюты рублевая цена на нефть остается на комфортном уровне выше 6 тыс. руб. за баррель. На фоне коррекции прогнозная дивидендная доходность ряда нефтяных компаний, в список которых входит "Башнефть", составляет более 15%, что, по оценке экспертов, является привлекательным значением.

"С технической точки зрения после существенной коррекции акции находятся на ключевом уровне поддержки. Идея на рост бумаги с целью 1845 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1490 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,7", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.