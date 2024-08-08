"Финам" установил целевую цену акций Thermo Fisher Scientific на уровне $695,3 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 15,5% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Thermo Fisher с начала года подорожали на 13%, опережая рынок и сектор. Перспективы развития бизнеса Thermo Fisher Scientific следует рассматривать в контексте старения населения, являющегося ключевым демографическим трендом последнего десятилетия. С увеличением продолжительности жизни и роста доли пожилого населения возрастает потребность в инновационных медицинских решениях, диагностике и лечении хронических заболеваний, связанных с возрастом, и Thermo Fisher - один из основных бенефициаров этих тенденций", - отмечает аналитик Зарина Саидова.

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики, а также для больниц, лабораторий клинической диагностики, университетов, исследовательских организаций и правительственных агентств.

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