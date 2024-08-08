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Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Сбербанка остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора - "Газпромбанк Инвестиции"
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08 августа 2024 года 14:46
Акции Сбербанка остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиций". "Сбербанк представил результаты по МСФО за второй квартал и шесть месяцев 2024 года, показав рост по всем направлениям, - пишут эксперты. - Чистая прибыль по итогам января - июня 2024 года составила 816,1 млрд рублей, превысив значение аналогичного периода прошлого года на 10,7%. Сбербанк продолжает показывать сильные финансовые результаты по итогам первого полугодия 2024 года, наращивая кредитный портфель и добиваясь роста чистой прибыли компании. За шесть месяцев текущего года Сбербанк заработал 34,6 рубля на акцию, что соответствует 12,2% текущей полугодовой акционерной доходности. На наш взгляд, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, акции Сбера остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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