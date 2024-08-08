Акции Сбербанка остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиций".

"Сбербанк представил результаты по МСФО за второй квартал и шесть месяцев 2024 года, показав рост по всем направлениям, - пишут эксперты. - Чистая прибыль по итогам января - июня 2024 года составила 816,1 млрд рублей, превысив значение аналогичного периода прошлого года на 10,7%. Сбербанк продолжает показывать сильные финансовые результаты по итогам первого полугодия 2024 года, наращивая кредитный портфель и добиваясь роста чистой прибыли компании. За шесть месяцев текущего года Сбербанк заработал 34,6 рубля на акцию, что соответствует 12,2% текущей полугодовой акционерной доходности. На наш взгляд, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, акции Сбера остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора".

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