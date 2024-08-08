"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 331 рубль за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Крупнейший банк страны поделился ожидаемо хорошими результатами за второй квартал. Значение чистой прибыли незначительно превзошло ожидания рынка, - пишут эксперты. - Чистая процентная маржа банка составила 5,84% за квартал (-4 базисных пункта г/г). Свой годовой прогноз Сбер оставил без изменения на уровне в 5,7%. Сохранять высокую маржинальность удается благодаря высокой доле кредитов по плавающим ставкам - в корпоративном кредитном портфеле доля таких кредитов превысила 60%. До конца года менеджмент банка не ожидает снижения ставки ниже текущего уровня".

Банк повысил годовой прогноз по росту корпоративного портфеля (по банковскому сектору в целом) до +14-17%, по розничному портфелю - до 12-14%. Средства физлиц распределились практически поровну между текущими и срочными депозитами (один из факторов сохранения высокой процентной маржи), подчеркивается в комментарии. По итогам года Сбербанк ожидает прироста средств физлиц на уровне 26-29%, юрлиц - 4-6%.

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