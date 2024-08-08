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08 августа 2024 года 13:20
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ВК
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "ВК", говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Выручка "ВК" за 1П24 выросла на 23% г/г до 70,2 млрд руб., что соответствовало консенсусу и нашему прогнозу, - отмечают эксперты. - Выручка от рекламы выросла на 20% г/г до 42 млрд руб., нерекламная выручка - на 27% до 28,2 млрд руб. В целом темпы роста остаются умеренными. Несмотря на умеренный рост выручки, ВК остался убыточным на уровне скорр. EBITDA по итогам 1П24. Так, убыток составил 0,7 млрд руб. против прибыли 3,9 млрд руб. годом ранее. Хотя убыток оказался меньше нашего прогноза и консенсуса, мы пока не видим перспектив существенного повышения рентабельности в ближайшее время. Мы сохраняем осторожный взгляд на акции "ВК". Считаем, что сочетание умеренных темпов роста, низкой рентабельности и высокой долговой нагрузки, а также отсутствие четкой стратегии компании в отношении миноритарных акционеров будут сдерживать рост котировок". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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