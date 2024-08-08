Потенциал роста акций Яндекса составляет около 30% на горизонте года - "Т-Инвестиции"

Потенциал роста акций "Яндекса" составляет около 30% на горизонте года, отмечается в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций".

"Совет директоров IT-гиганта рекомендовал выплатить дивиденды акционерам. Размер выплаты - 80 руб. на бумагу. Это дает около 2% дивидендной доходности по нынешним ценам. Голосование акционеров по этому вопросу намечено на 9 сентября. За всю свою историю "Яндекс" не платил дивиденды. После перерегистрации компании в России анонсировала выплаты причем раз в полгода. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Яндекса" и недавно повысили таргет для бумаг до 5100 руб. за акцию. Потенциал роста на горизонте года - около 30%".

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