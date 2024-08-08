Вероятно укрепление рубля до 11,5 юаня в течение ближайшей недели - ПСБ

Вероятно укрепление рубля до 11,5 юаня в течение ближайшей недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"В условиях слабого спроса, определяемого сохраняющимися проблемами с трансграничными переводами и инфраструктурными рисками, активизация экспортеров, естественная перед выплатой налогов, чревата дальнейшим укреплением рубля в первую очередь к юаню, где по-прежнему присутствуют и продажи Банка России. В четверг жду развития снижения курса юаня в диапазон 11,7-11,9 руб. Целью по юаню на ближайшую неделю видится как минимум к отметке 11,5 руб., району минимумов конца июня", - прогнозирует эксперт.

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