"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций "ФосАгро" с целевой ценой 6900 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 27% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал дивиденды в размере 117 руб./акц., - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - Дивидендная доходность "ФосАгро" сейчас не выглядит значительно (2,1%), однако тот факт, что компания выплачивает дивиденды - важный позитив. Также отметим в целом хорошие цифры за второй квартал. Если в оставшуюся часть года рубль не будет укрепляться, а цены на минеральные удобрения - основной источник прибыли "ФосАгро" - сохранятся на текущем уровне, компания продолжит получать положительный денежный поток. У нас нейтральный взгляд на бумаги компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.