Усиления факторов для нарушения баланса спроса на юань и его предложения пока нет - БКС Экспресс

Пока не видно усиления каких-либо факторов, способных нарушить сбалансированность спроса на юань и его предложения, говорится в материале аналитика БКС Экспресс Дмитрия Бабина.

"Рубль в начале сессии в среду активно дорожал к юаню, но вскоре стал быстро сдавать позиции, растеряв все достижения дня. Китайская валюта символически обновила дневной максимум, приблизившись к 11,86 руб. Во второй половине торгов рубль сумел восстановиться и вернулся в небольшой плюс. Разнонаправленные движения пары CNY/RUB уменьшают свою амплитуду в рамках диапазона консолидации 11,73-11,95 руб. Эта тенденция наблюдается вторую неделю и отражает сбалансированность спроса на иностранную валюту и ее предложения, - пишет эксперт. - Пока не видно усиления каких-либо факторов, способных нарушить данное равновесие. Однако вследствие того, что нефтяные цены находятся на относительно низких уровнях, постепенно будет уменьшаться экспортная выручка и приток валюты в страну. В результате рубль может перейти к ослаблению на фоне сокращения предложения инвалюты со стороны экспортеров".

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