Отчет Uber за 2К24, вероятно, окажет поддержку цене акций в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Результаты Uber Technologies за второй квартал 2024 года, вероятно, окажут поддержку стоимости бумаги эмитента в ближайшей перспективе, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Акции Uber подскочили в цене на 11%, после того как результаты за 2К24 превзошли ожидания. Выручка выросла на 16% г/г до $10,7 млрд - чуть выше прогнозировавшихся $10,58 млрд. Прибыль на акцию составила $0,47, оказавшись на 20% лучше оценки в $0,39. Общая стоимость транзакций на платформе в текущем квартале прогнозируется на уровне от $40,25 до $41,75 млрд против предположений аналитиков в $41,2 млрд. Вышедшие результаты, вероятно, окажут поддержку стоимости бумаги в ближайшей перспективе", - отмечают эксперты.

"Caterpillar во вторник опубликовал финансовую отчетность за 2К24. Выручка достигла $15,8 млрд, что немного ниже консенсус-прогноза в $16,1 млрд. Однако прибыль на акцию ($5,99) оказалась на 8% выше оценки ($5,53). Компания ожидает незначительного снижения продаж в 2024 году, тогда как ранее предполагалось, что они останутся на уровне прошлого года. Учитывая неоднозначные результаты, мы считаем, что после выхода отчетности бурной реакции со стороны инвесторов не последует", - указывают аналитики банка.

"Выручка Amgen во 2К24 выросла на 20% г/г и достигла $8,39 млрд благодаря недавнему приобретению Horizon Therapeutics. Чистая прибыль составила $2,69 млрд, совпав с ожиданиями аналитиков. В 3К24 компания рассчитывает на прибыль на акцию в диапазоне $19,1-20,1 при консенсус-прогнозе в $19,5. Поскольку результаты в целом соответствовали ожиданиям, мы полагаем, что они уже нашли отражение в цене", - отмечают в инвестбанке "Синара".

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