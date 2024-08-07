Цены на нефть останутся в диапазоне $75-85/барр. в ближайшие месяцы - "ВТБ Мои Инвестиции"

Цены на нефть марки Brent, скорее всего, продолжат колебаться в диапазоне $75-85 за баррель в ближайшие месяцы, считает инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

Цены на нефть марки Brent значительно снизились в последние недели, констатирует эксперт. "Если в начале июля нефть достигала $88 за баррель, то в начале августа ее стоимость снижалась до $75. Это произошло даже вопреки усилению напряженности на Ближнем Востоке. Причина слабости цен на нефть кроется отчасти в сезонном сокращении импорта нефти Азией, данные из Китая также показывают картину дальнейшего замедления экономического роста, - указывает он. - Однако в последние дни на первое место вышел другой фактор: из-за негативной статистики по рынку труда США на финансовых рынках возникла паника".

При этом более внимательный анализ ситуации, по мнению Михеева, показывает, что экономика США всего лишь выходит из состояния перегрева. Согласно модели GDPNow от ФРБ Атланты, экономический рост в США в 3К24 оценивается в 2,9% годовых, поэтому считать, что цены на нефть значительно упадут, причин нет.

К тому же, отмечает стратег, на последней встрече ОПЕК+ 1 августа отмечалось, что в случае необходимости страны ОПЕК+ откажутся от заявленного постепенного наращивания добычи с 4К24.

Минэнерго США на текущей неделе выпустило отчет за август, в котором повысило прогнозы дефицита на рынке нефти. Ведомство ждет дефицита на рынке нефти в 3К24 в размере 0,88 млн б/д, 0,66 млн б/д, в 4К24 и 1,04 млн б/д в 1К25. Также Минэнерго США по-прежнему ожидает, что цены на нефть марки Brent поднимутся до диапазона $85-90 за баррель к концу года, отмечает Михеев.

"Полагаем, что с учетом таких условий в ближайшие месяцы цены на нефть марки Brent продолжат колебаться в диапазоне $75-85 за баррель", - заключает эксперт брокера.

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