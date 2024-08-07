Вероятно сохранение давления на котировки акций Airbnb - инвестбанк "Синара"

Вероятно сохранение давления на котировки акций Airbnb Inc. в ближайшее время на фоне вышедшей отчетности эмитента за второй квартал текущего года, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Выручка компании за 2К24 составила $2,14 млрд - ниже прогнозировавшихся $2,74 млрд. Прибыль на акцию в $0,86 также недотянула до оценки в $0,92. Выручка за текущий квартал ожидается в рамках $3,67-3,73 млрд, а это меньше предположений аналитиков в $3,84 млрд. Низкий прогноз связан с уменьшением спроса на сервис Airbnb аренды квартир в США. На наш взгляд, давление на акции из-за не лучшей отчетности сохранится", - пишут эксперты в обзоре.

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