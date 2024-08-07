"Газпромбанк Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку Яндекса и Ozon

"Газпромбанк Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку дальнейшего развития компаний российского сектора маркетплейсов, включая "Яндекс" и Ozon, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"В конце июля и начале августа крупнейший публичный маркетплейс и финтех Ozon, а также IT-гигант "Яндекс", оперирующий одноименной eсom-площадкой, отчитались за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Отечественный сектор маркетплейсов представляет собой пример быстрорастущего сектора. Оценка компаний из данного сектора также в большей мере опирается на успешность будущего роста, величина которого чувствительна к макроэкономической среде. В текущий момент мы сохраняем нейтральный взгляд на дальнейшее развитие данного сектора, включая и "Яндекс", и Ozon, и отмечаем наличие у него существенного потенциала роста. При этом мы принимаем во внимание жесткую денежно-кредитную политику, реализуемую Банком России", - пишут эксперты.

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