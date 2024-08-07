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07 августа 2024 года 15:03
S&P 500, скорее всего, проведет торги среды в диапазоне 5210-5350п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5210-5350 пунктов, прогнозирует заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Инвесторы проявляют сдержанный оптимизм после интенсивного ралли накануне, - отмечает эксперт. - Фьючерсы на основные фондовые индексы растут в пределах 0,5%. На наш взгляд, рынок имеет шансы на продолжение плавного отскока. Пара USD/JPY, которая отражает ситуацию со сворачиванием операций carry trade, сегодня демонстрирует склонность к росту. Это положительный сигнал для акций. Котировки "великолепной семерки" на премаркете движутся вверх, фьючерс на индекс широкого рынка прибавляет около 1%. Ориентируемся на диапазон 5210-5350 пунктов по индексу S&P 500". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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