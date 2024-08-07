"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 254 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 254 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: 215 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Торговая площадка опубликовала результаты торгов в июле 2024 года, зафиксировав существенный рост по основным направлениям, отмечают аналитики. На их взгляд, компания остается одной из самых стабильных на российском рынке и является бенефициаром внешних ограничений и высоких ставок внутри РФ.

"С технической точки зрения цена акции находится в среднесрочном боковике вблизи локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 254 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 215 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,55", - указывают в "Финаме".

"Московская биржа" - крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

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