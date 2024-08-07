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07 августа 2024 года 13:56
Рынок акций РФ, скорее всего, останется под давлением в ближайшие недели - "Велес Капитал"
Рынок акций РФ, скорее всего, останется под давлением в ближайшие недели ввиду сохранения негативных среднесрочных факторов, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "В ближайшие недели акции в РФ, вполне вероятно, останутся под нисходящим давлением ввиду сохранения негативных среднесрочных факторов, таких как высокие процентные ставки, перспектива увеличения налоговой нагрузки в 2025 году и чуть более низкие цены на нефть и другие сырьевые товары, - отмечает эксперт. - Покупателям в подобных условиях остается довольствоваться главным образом краткосрочными отскоками и ждать роста рынка не ранее начала покупок под промежуточные дивиденды, которые не превысят доходность безрисковых инструментов, но все же могут увеличивать привлекательность отдельных эмитентов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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