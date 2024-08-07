Высока вероятность дальнейшего роста котировок золота - "Финам"

Высока вероятность дальнейшего роста котировок золота, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

"Цена золота опустилась в понедельник ещё на 0,85%. На торгах среду состоялся ретест уровня $2380 за унцию, - констатирует эксперт. - Развитие вниз это движение не получает, однако же приятного всё равно пока мало - ситуация не улучшается. Вместе с тем, здесь, конечно, нужно отметить, что цена на золото выглядит гораздо более устойчиво по сравнению с той же нефтью. Таких существенных "проливов", которые мы наблюдаем в ценах на энергоносители, тут практически нет. С фундаментальной точки зрения день обещает быть спокойным. Технически цена на золото продолжает оставаться в бычьем ценовом канале. Высока вероятность отскока от трендовой линии и продолжение движения наверх. В альтернативном сценарии пробоя $2380 за унцию, краткосрочная поддержка находится около $2360 и далее на $2355 за унцию".

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