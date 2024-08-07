Ставка ЦБР к концу 2025г, скорее всего, составит не менее 14% - ПСБ

Ключевая ставка Банка России к концу следующего года, скорее всего, окажется на уровне не ниже 14% годовых, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Рост реальных денежных доходов населения во II квартале составил 7,7% - рекордный уровень с 2021 года. Рост опирается на быстрое расширение з/п (реальный рост начисленной з/п составил около 8,5% г/г за апрель-май 2024 года). Трудовые доходы обеспечили около 7 п.п. реального роста общих доходов. Еще около 2 п.п. роста доходов обеспечили доходы от собственности. Отрицательный вклад продолжили вносить социальные доходы и доходы от предпринимательства, - отмечает эксперт в материале. - По нашей оценке, дефицит рабочей силы и высокая ключевая ставка обеспечат сохранение высокого реального роста трудовых доходов населения и доходов от собственности в ближайшие кварталы. Вероятно, доля доходов от собственности закрепится на рекордном уровне около 9%".

"ЦБ РФ будет учитывать это и стремиться не допустить переток доходов в потребление, что может спровоцировать рост спроса и цен. В связи с этим высокая ключевая ставка будет сохранена в 2025 году. К концу 2025 года ожидаем ставку на уровне не ниже 14%", - указывает Попов.

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