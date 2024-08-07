Рост экспорта Газпрома уже заложен в ожидания - "БКС МИ"

Рост экспорта "Газпрома" в страны ЕС по Турецкому потоку уже заложен в ожидания и не окажет значительного влияния на котировки его акций, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Экспорт "Газпрома" в страны ЕС за первые семь месяцев 2024 года по Турецкому потоку вырос на 40% относительно того же периода прошлого года, - отмечают аналитики Рональд Смит и Булат Мударисов. - Это хорошая новость для "Газпрома", но лишь скромный позитив по двум причинам: во-первых, увеличение в процентном выражении выглядит впечатляюще, но в абсолютном составляет всего 2,6 млрд куб. м. В 2023 году "Газпром" экспортировал в Европу и Турцию около 47 млрд куб. м совокупно, худший показатель за всю постсоветскую эпоху, и дополнительные 3 млрд куб. м не означают возвращения к прежним уровням экспорта. Во-вторых, это увеличение связано не столько с высоким спросом на российский газ в этом году, сколько с временным снижением спроса в первой половине 2023 года. В то время цены на газ в Европе были высокими, но падали почти каждый месяц".

Поскольку в контракты "Газпрома" встроены механизмы ценообразования с временным лагом от 1 до 6 месяцев и более, газ "Газпрома", по мнению экспертов, неконкурентоспособен до тех пор, пока цены на газ неуклонно падают: клиенты предпочитают покупать более дешевый газ на биржах. Однако когда цены стабильны или растут, газ" Газпрома "восстанавливает свою конкурентоспособность, что и происходило до сих пор в этом году.

"Наш прогноз на 2024 год уже предполагает, что объемы экспорта "Газпрома" в Европу и Турцию вырастут на 3 млрд куб. м до 50 млрд. куб. м. Это означает прирост EBITDA примерно на 3%, или $500 млн, и увеличение чистой прибыли на 5% по сравнению с базовым сценарием поставок в 2023 году (около 47 млрд куб. м). Таким образом, динамика экспорта газа "Газпрома" в этот регион за год позитивна для акций компании, но, учитывая публичный характер данных и то, что эта тенденция прослеживается уже несколько месяцев, мы не ожидаем значительного влияния на котировки", - резюмируют стратеги инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.